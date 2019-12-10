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Ceren Hindistan'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Ceren Hindistan, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 12:14..
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Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in, oyuncu Ceren Hindistan’la bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. Hindistan, iddialara cevap verdi.

İşte Ceren Hindistan’ın açıklamaları; "Mehmet Ali benim abim gibi aramızda böyle bir şey olması söz konusu değil. Çok komik geldi bu iddialar. Ben oraya gittiğimde ilk eşi vardı kızı vardı, onlarla oturduk konuştuk. Bu haberler o kadar saçma ve komik ki nereden çıkıyor bilmiyorum. Sosyal medyada sadece merhabalaşıyorduk ‘Niye ziyaretime gelmiyorsun?’ dedi. Ben de ziyaretine gittim.

"YAPRAK SARMASI İSTEDİ"

Toplamda iki kez görüştük o da ailesi vardı yanında... Yaprak sarma istedi. Ben de evde kızımın bakıcısına yaptırıp götürdüm bu kadar. Mehmet Ali Erbil benim abimdir. Böyle bir durum beni çok üzer…"

Ceren Hindistan'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Ceren Hindistan'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

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