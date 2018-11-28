Cezaevi firarisi yakayı ele verdi

Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada cezaevi firarisi olan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan zanlı yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timlerince, yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamaktan Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kaydının olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aynı zamanda hırsızlık suçundan yatmakta olduğu Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 20 Kasım 2018 tarihinde de firar ettiği öğrenildi. Şüphelinin kullanmakta olduğu motosikletin yapılan incelenmesinde motor ve şase numaralarının kazındığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine götürüldü.