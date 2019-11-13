Cezaevinden firar eden hırsız etek giyip soygun yaptı

Aydın'ın Efeler’e bağlı Zeybek Mahallesi TOKİ konutlarında faaliyet gösteren markete tanınmamak için kadın kıyafeti giyerek gelen 3 şüpheli, camı taşla kırarak içeriye girdi.

KAMERALAR TESPİT ETTİ

Market içerisindeki iki adet yazar kasayı alarak kaçan zanlılar, Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu tespit edildi.

Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu

3 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda şüpheliler M.G., S.B. ve Y.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Y.Y. isimli şüphelinin, cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi.













