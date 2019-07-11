CHP 3 yıl sonra 15 Temmuz söylemini değiştirdi

15 Temmuz gecesi Meclis Genel Kurulu'nda olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesini AA muhabirine değerlendirdi.

"TİYATRO MİYATRO DEĞİL"

Özgür Özel, darbe girişimiyle ilgili olarak, "Önlenebilirdi, sonuçlarından yararlanıldı. Ama bu, darbeyi darbe olmaktan çıkarmaz. Bu kanlı bir darbeydi, bazı yerlerde, bazı sözler duyuyoruz, 'tiyatroydu...', tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi, rejime, Meclis'e, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kastediyordu ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi." diye konuştu.

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"DARBE DEĞİL DİYENLERE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Ülkeyi yönetenlerin bu darbeyi öngördüklerini ancak gerekli önlemleri almadığını, darbe başlamadan darbeyi engelleyecek hamleleri atmadığını, darbe girişiminden sonra, bunu Allah'ın bir lütfu olarak görüp, OHAL ilan edildiğini savunan Özel, "Bu darbe değildi başka şeydi." diyenlere de kesinlikle karşı çıktıklarını dile getirdi.