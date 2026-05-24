CHP'de iç çatışma alevleniyor: Mansur Yavaş'a "Neredesin?" tepkisi

CHP Genel Merkezi'nde, 38. Olağan Kurultay'ın 'şaibe' iddiaları sonrası açılan davada 'mutlak butlan' kararı çıkmasının ardından; adeta savaş çıktı.

Mahkeme kararı doğrultusunda tahliye süreci ve parti içindeki yönetim krizi sürerken, partideki taraflar arası gerilim yeni bir boyuta taşındı.

Kararla, Özgür Özel ve yönetiminden alınan görev tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'na devredildi.

Bunun ardından Genel Merkez'den çıkmayan Özgür Özel tarafı, Kılıçdaroğlu tarafının girişine de izin vermedi.

OKLAR MANSUR YAVAŞ'A DÖNDÜ

Fiziksel ve sözlü şekilde tarafların birbirlerine saldırısı sürerken ve partililer Genel Merkez'de adeta savaşırken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın orada bulunmayışı da tepkiye neden oldu.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın kesimlerden Mansur Yavaş'a yönelik sert eleştiriler yükseldi.

"İTFAİYE ARACI GÖNDEREMEZ MİYDİ"

İmamoğlu'na yakın bazı hesaplar, Mansur Yavaş'ı CHP Genel Merkezi çevresinde yol çalışmalarını başlatmayarak veya itfaiye/TOMA benzeri araçlar göndermeyerek 'yetersiz' kalmakla suçladı.

Hesaplardan biri, "Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'de. Mansur Yavaş, TOMA amacıyla kullanılmak için itfaiye aracı gönderemez miydi?" diye sordu.

"YOLU KAPATABİLİRDİN!"

Bir diğeri ise hafriyat kamyonları ve iş makineleriyle yol kapatılabileceğini belirterek Mansur Yavaş'a ateş püskürdü.

"SEN KİMİN BELEDİYE BAŞKANISIN?"

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Oktay Güler ise doğrudan Mansur Yavaş'a seslenerek, "Sen nerenin ve kimin belediye başkanısın?" diye hesap sordu.

TEPKİLER SONRASI YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yavaş, kendisine gelen tepkiler sonrası bir açıklamada bulundu:

Açıklamasında kurultayın en kısa zamanda toplanması gerektiğini belirten Yavaş, şu sözleri kullandı:

"Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır.

Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır."

HEP BİR ADIM GERİDE DURUYORDU

Mansur Yavaş'ın, bugüne kadar 'halkın belediye başkanı' vurgusu yaparak partinin iç çekişmelerinden uzak durduğu görülüyordu.

Bu tutum, bir kesim tarafından takdir edilirken, diğer kesimlerce 'yetersizlik' veya 'taraf olmama' olarak yorumlanarak tepki görüyor.