CHP kadın kotasını bu yıl da kullanacak

CHP’de kadınların parti yönetiminde daha çok temsil edilmeleri için konulan “cinsiyet kotası”, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "favori isimleri" için ücretsiz bilet gibi kullanılıyor.

Tüzükte kadın ya da erkek denmeden, sadece “cinsiyet kotası” olarak geçtiği için kotadan, özel durumlarda erkekler de yararlanabiliyor.

KILIÇDAROĞLU "BU YIL DA UYACAĞIZ" DEDİ

Kılıçdaroğlu bu yıl da cinsiyet kotasına uyacaklarını söyleyerek "Biz bu yerel seçimlerde, gençler ve kadınlar için öngördüğümüz yüzde 33 ve yüzde 20 cinsiyet kotasına aynen uyacağız." dedi.

BEKAROĞLU KADIN KOTASINDAN GİRMİŞTİ

Daha önce CHP'ye üye olur olmaz Parti Meclisi'ne kadın kontenjanından direkt olarak giren Mehmet Bekaroğlu, seçimlere de önseçim olmadan, kontenjandan girmişti.

Mehmet Bekaroğlu kontenjandan aday olmak için İstanbul birinci bölgede başvuru yapmış CHP, Bekaroğlu'nun başvurusunu kabul etmişti.

"BİZ KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Yerelde demokrasiyi inşa ederek Türkiye'de bunu kökleştireceğiz. Bu bizim görevlerimizden birisidir. Bakın İstanbul'da İstanbullu nefes almak için CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelir. CHP'li belediyelerin olduğu yerde demokrasi, kadın-erkek eşitliği ve düşünceye saygı vardır. Biz her genci kucaklamak, kadın-erkek eşitliğini sağlamak, gençlerin önünü açmak, onların daha fazla siyasete girmelerini sağlamak, kadınların siyasette daha aktif rol almalarını sağlamak için çaba harcamak zorundayız. Biz bu yerel seçimlerde, gençler ve kadınlar için öngördüğümüz yüzde 33 ve yüzde 20 cinsiyet kotasına aynen uyacağız." değerlendirmesini yaptı.