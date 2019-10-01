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CHP, kurultayda kendini yenileyecek

Nisan ortasında yapılması planlanan CHP'nin büyük kurultayında partinin kurucu değerleri 21. yüzyıla göre güncellenecek.

AA & Ensonhaber | 01.10.2019 - 09:19..
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CHP, kurultayda kendini yenileyecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında partinin 37'nci Olağan Kurultay takvimi belirlendi.

Türkiye gündemi ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, 37'nci Olağan Kurultayın takvimi de netleşti.

NİSAN ORTASINDA KURULTAY VAR

Buna göre, 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek.

Parti tüzüğü, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra büyük kurultayın gerçekleştirilmesini düzenliyor.

Bu kapsamda, CHP'nin büyük kurultayının gelecek yılın nisan ayı ortalarında yapılması planlanıyor.

CHP, kurultayda kendini yenileyecek

GÜNCELLEME YAPACAKLAR

Kurultay öncesi yapılacak hazırlıklarla parti kurucu değer ve ilkelerini 21. yüzyıla göre yenileyecek. Bir başka deyişle CHP 2020 yılı için parti içinde güncelleme yapacak. Bu kapsamda parti programı ve tüzüğünde değişiklik yapılması da planlanıyor.

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