CHP Lideri kendisine saldıran 9 kişiden şikayetçi oldu

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na gülmesiyle gündem olan Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın'ın sözleşmesi feshedildi.

Oynadığı diziden ayrıldıktan sonra sevgilisi Birkan Sokullu ile de yollarına ayıran Dilan Çiçek Deniz'e Beşiktaş'ın forveti Cyle Larin sosyal medyadan mesaj attı.

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Kate Middleton'un oğlu 1 yaşına girdi.

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Ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İşte ünlü isimlerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları...