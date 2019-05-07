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CHP'de Parti Meclisi toplantısı

Dün gerçekleşen olağanüstü toplantının ardından bugün, yeni yol haritası belirlenecek.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 08:20..
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CHP'de Parti Meclisi toplantısı

CHP'de Parti Meclisi toplantısı

CHP, YSK'dan AK Parti'nin olağanüstü itirazlarını reddetmesini bekliyordu. Aksi bir seçeneğin düşünülemeyeceğini söyleyen CHP'liler ,bir anda iptal kararıyla karşı karşıya kaldı.

Dün olağanüstü toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin üst düzey isimlerini bugün yapılacak Parti Meclisi'ne (PM) çağırdı.

Parti Meclisi toplantısında, bundan sonra yaşanacak sürece dair karar alınacak.

"YİNE KAZANIRIZ"

Parti içinde bir grup, hiç vakit kaybetmedn yeniden seçimlere hazırlanılması gerektiğini söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasındaki süreci de iyi yönettiğini belirten grup, seçimlere girilmesi durumunda CHP'nin yeniden kazanacağını düşünüyor.

BOYKOTU DİLE GETİRECEKLER

Bir başka grup da halkın demokrasiye olan inancını kaybettiğini ve seçimlere yeniden gidilmesinin bir anlamı olmadığını düşünüyor. Bu grup, PM toplantısında seçimlerin boykot edilmesi yönünde görüş belirtecek.

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