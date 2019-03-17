CHP seçmenine Nevruz uyarısı yaptı

Cumhutriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

NEVRUZ İÇİN PROVOKASYON UYARISI

Öztrak, 21 Mart nevruz bayramının yaklaştığını hatırlatarak, "21 Mart Nevruz kutlamalarında ülkemizde ciddi provokasyonlar olacağına dair duyumlar alıyoruz. Bu çerçevede CHP olarak örgütlerimizi olası provokasyonlara karşı yazılı olarak uyardık. Vatandaşlarımızı da aynı şekilde 21 Mart'ta olası provokasyonlara karşı uyarmak istiyoruz." dedi.

HAFTAYA PAZAR GERÇEKLEŞECEK

İstanbul'da Nevruz, 24 Mart Pazar günü Bakırköy Pazar alanında kutlanacak.



