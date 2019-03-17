taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

CHP seçmenine Nevruz uyarısı yaptı

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Nevruz kutlamalarında provokasyon olabileceğini belirten CHP sözcüsü, "Örgütlerimizi yazılı olarak uyardık." ifadesini kullandı.

DHA | 17.03.2019 - 14:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhutriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

NEVRUZ İÇİN PROVOKASYON UYARISI

Öztrak, 21 Mart nevruz bayramının yaklaştığını hatırlatarak, "21 Mart Nevruz kutlamalarında ülkemizde ciddi provokasyonlar olacağına dair duyumlar alıyoruz. Bu çerçevede CHP olarak örgütlerimizi olası provokasyonlara karşı yazılı olarak uyardık. Vatandaşlarımızı da aynı şekilde 21 Mart'ta olası provokasyonlara karşı uyarmak istiyoruz." dedi.

HAFTAYA PAZAR GERÇEKLEŞECEK

İstanbul'da Nevruz, 24 Mart Pazar günü Bakırköy Pazar alanında kutlanacak.

CHP seçmenine Nevruz uyarısı yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sabancı yeni halinden memnun

Hacı Sabancı yeni halinden memnun

49
Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

20
Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

73
Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

55
Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

37
Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

46
Ahmet Ağaoğlu CAS yorgunu

Ahmet Ağaoğlu CAS yorgunu

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir