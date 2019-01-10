CHP ve İP ittifak görüşmelerinde son durum

31 Mart yerel seçimlerinde iş birliği yaparak Cumhur İttifakı'nın en büyük rakibi olan İyi Parti ve CHP'de, 3 aydan kısa bir süre kalmasına rağmen aday belirleme pazarlığı sürüyor.

İttifakın küçük ortağı konumunda olan İyi Parti, bu görüşmelerde CHP'den geride olduğu çok sayıda ili alarak kârlı çıktı.

"BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI"

İttifak görüşmeleriyle ilgili son bilgileri veren İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Şu ana kadar 21 büyükşehir belediyede CHP ile bir anlaşma sağlanmıştı. Bugün itibariyle bu 21 Büyükşehir'in Ankara, İstanbul ve İzmir hariç ilçeleri tamamlanmış sayılır. Ayrıca bu 21 ilin dışında 6 büyükşehir statüsünde olan illerde görüşme kapsamına alınmıştır. Bunların dışında il statüsünde olan yaklaşık 20 ilde şuan itibariyle görüşme masasındadır. Büyük bir çoğunluğunda da anlaşma sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İki parti işbirliği protokolü yapmayı da düşünüyor. Buna göre hangi parti hangi adayı nereden çıkardı bunun tanıtımı yapılacak.

Paçacı ayrıca ittifak görüşmelerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceğini de duyurdu.

SON ÇIKIŞ ORDU İL BAŞKANLIĞI'NDAN

Öte yandan parti yönetimlerinde bu gelişmeler yaşanırken, bazı CHP teşkilatları tepkili. CHP'nin İyi Parti'den çok oy aldığı yerleri dahi bırakması seçim hazırlığı yapan il teşkilatlarında olumsuz bir havaya neden oldu. Son olarak Ordu İl Teşkilatı bir çıkış gerçekleştirdi. Ordu'da İdris Naim Şahin'in İyi Parti adayı olacağı ve CHP'nin de destek kararı alacağı belirtiliyordu. CHP İl Başkanlığı, Şahin'in aday olmaması için direneceklerini belirtti.