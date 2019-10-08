CHP'de milletvekili-belediye başkanları sorunu

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Mehmet Demirkol: Fatih hoca kendinden bile şikayet ediyor

Spor yorumcusu Mehmet demirkol, Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fatih hoca herkesten her şeyden şikayet ediyor, bu mesleki açıdan bir depresyon şikayeti" açıklamasında bulundu.