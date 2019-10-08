CHP'de milletvekili-belediye başkanları sorunu

Cumhuriyet Halk Partisi, hafta sonu Bolu Abant'ta milletvekilleriyle kampa girdi.
Kampta gelecek dönemin haritası çizildi, milletvekillerinin şehirleriyle ilgili sorunlar dinlendi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekillerine uyarıda bulundu.
"BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İŞ İSTEMEYİN"
Kamptaki toplantılarda belediye başkanlarını "Telefonlarımıza çıkmıyorlar" diye şikayet eden milletvekillerine, Kılıçdaroğlu da uyarıda bulundu.
Belediye başkanlarından istihdam ve iş isteyen milletvekillerine Kemal Kılıçdaroğlu, bu davranışı bırakmalarını söyledi. İş bulmak hükümetin işi diyen CHP Lideri, belediye başkanlarına yardımcı olunması gerektiğini de belirtti.