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CHP'de olağanüstü kurultay rafa kalktı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde elde edilen başarı bir süre genel başkanlık tartışmalarının önünü kapattı.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 07:22..
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CHP'de olağanüstü kurultay rafa kalktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birçok kesimin kendisinden beklemediği bir performans ortaya koyarak İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi şehirlerde sonuç aldı.

Seçim öncesi CHP'nin içerisindeki muhalifler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde de başarısız olacağını düşünerek olağanüstü kurultay hazırlığı yapıyordu.

BÜYÜK AVANTAJ

Özellikle İstanbul ve Ankara'nın alınması Kılıçdaroğlu'nun koltukta kalması açısından büyük avantaj oldu.

ERTELENEBİLİR

Partinin olağan şartlarda önümüzdeki yılın ocak ayında kurultaya gitmesi bekleniyordu. Ancak parti içinde olağan kurultayın ertelenmesinin gündeme geldiği belirtiliyor.

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