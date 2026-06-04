CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu seçildi

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine başlamasının ardından şekillenen parti organları çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, yeni dönemin görev dağılımını gerçekleştirerek kurulun yönetim yapısını belirledi.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, partinin disiplin mekanizmasının önümüzdeki dönemdeki işleyişi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

YDK İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, en yaşlı üye Garip Erdoğan’ın başkanlığında Genel Merkez’de bir araya geldi. Kurul üyelerinin tam katılımla gerçekleştirdiği toplantıda, yeni döneme ilişkin yol haritası ve kurulun çalışma esasları da ele alındı.

Yaklaşık bir saat süren toplantının açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun kurul üyelerine yeni görev dönemlerinde başarılar dilediği öğrenildi.

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MAHİR POLAT YDK BAŞKANI SEÇİLDİ

Gerçekleştirilen seçim sonucunda İzmir Milletvekili Mahir Polat, oy çokluğuyla CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Kurulun diğer yönetim kademeleri de yapılan oylamayla belirlendi. Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcılığı görevine seçilirken, Sezgin Kaya ise Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliği görevini üstlendi.

Böylece CHP'nin parti içi disiplin süreçlerinden sorumlu en üst organı olan YDK'nın yeni yönetim kadrosu resmen şekillenmiş oldu.

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PARTİ İÇİ İŞLEYİŞTE KRİTİK GÖREV

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti tüzüğü çerçevesinde disiplin süreçlerini değerlendiren ve nihai kararları veren önemli organlar arasında yer alıyor. Kurul, parti üyeleri ve yöneticilerine ilişkin disiplin dosyalarını inceleyerek karar alma yetkisini elinde bulunduruyor.

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde parti içi işleyişe ilişkin gündeme gelebilecek dosyaları değerlendirmesi ve disiplin süreçlerini yürütmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Toplantının ardından Genel Merkez’den ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da kısa şekilde yanıtladı.

Bir gazetecinin, “Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, “Umarım, hep beraber” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu’nun bu yanıtı kulislerde dikkat çekerken, parti çalışmalarının önümüzdeki hafta da yoğun şekilde devam edeceği değerlendirildi.