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CHP'den TV programlarına katılım düzenlemesi

CHP, milletvekillerinin televizyon programlarına katılımına yönelik bazı düzenlemeler getirdi. Buna göre 5-6 kişinin konuk olduğu programlara, katılım sağlanmayacak.

AA | 13.11.2019 - 12:55..
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CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Grup Yönetim Kurullarının bu hafta yaptığı toplantılarında basınla ilişkiler konusu değerlendirildi.

Grup Yönetim Kurulunda bu konuyla ilgili bir dizi karar alındı.

'SÖZ HAKKI DOĞMUYOR' DEĞERLENDİRMESİ

Buna göre, milletvekilleri televizyon programlarına davet aldıklarında, daveti kabul etmeden önce mutlaka nöbetçi grup başkanvekillerinin onayını alacak. Milletvekilleri, 5-6 kişinin konuk olarak katıldığı televizyon programlarına, "söz hakkının kullanımının kısıtlı olması, bu nedenle parti politikalarının sağlıklı bir şekilde aktarılma zeminin bulunmaması ve istismara açık sonuçlarının ortaya çıkma olasılığı düşünülerek" katılmayacak.

CHP'den TV programlarına katılım düzenlemesi

ONAY İSTENECEK

4 ya da daha az kişinin katıldığı televizyon programlarına ise başka 27'nci önem milletvekillerinin katılması halinde ve nöbetçi grup başkanvekilinin onayından sonra milletvekili katılabilecek.

AYKIRI DAVRANANLARA İŞLEM YAPILACAK

Televizyon programlarına ilişkin belirtilen konuların izlenerek alınan kararlara aykırı davrananlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılması da kararlaştırıldı.

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