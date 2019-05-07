CHP'den YSK'ya tüm ilçeler için iptal başvurusu

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, CHP’nin İstanbul’daki ilçe seçimlerinin de iptal edilmesi için YSK’ya başvuruda bulunacağını duyurdu.

39 İLÇE İÇİN İTİRAZ

Katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Yakupoğlu, “CHP’nin yarın YSK’ya İstanbul’daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacağız. Şimdi maddi gerçek ortaya çıktı. Şu anda konuşulan sandık kurulların teşkiliyle ilgili gerekçeyle cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız” dedi.