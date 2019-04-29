CHP’li belediye Atatürk sevgisini abarttı

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Millet belediyelerden hizmet beklemeye başladı fakat özellikle görev değişiminin yaşandığı belediyelerde geçmişle hesaplaşma yarışı var.
Birçok CHP’li belediye önce tabelalarına T.C. ibaresini koydurdu, bazıları heykelleri yıkayarak görevleri ikinci aşamaya çıkardı.
MUĞLA BELEDİYESİ'NİN ATATÜRK SEVGİSİ
CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ise otobüslerine yazdırdığı aforizmayla gündeme geldi.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, Muğla Belediyesi'ne bağlı bir toplu taşıma aracının arkasına Atatürk posteri asıldığı görülüyor. Posterde ise ilginç bir yazıya yer verildi.
İşte o yazı: “Gel, biraz da cennet özlesin seni”