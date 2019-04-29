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CHP’li belediye Atatürk sevgisini abarttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait aracın arkasına Mustafa Kemal Atatürk için “Gel, biraz da cennet özlesin seni” yazıldı.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 22:06..
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31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Millet belediyelerden hizmet beklemeye başladı fakat özellikle görev değişiminin yaşandığı belediyelerde geçmişle hesaplaşma yarışı var.

Birçok CHP’li belediye önce tabelalarına T.C. ibaresini koydurdu, bazıları heykelleri yıkayarak görevleri ikinci aşamaya çıkardı.

CHP’li belediye Atatürk sevgisini abarttı

MUĞLA BELEDİYESİ'NİN ATATÜRK SEVGİSİ

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ise otobüslerine yazdırdığı aforizmayla gündeme geldi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, Muğla Belediyesi'ne bağlı bir toplu taşıma aracının arkasına Atatürk posteri asıldığı görülüyor. Posterde ise ilginç bir yazıya yer verildi.

İşte o yazı: “Gel, biraz da cennet özlesin seni”

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