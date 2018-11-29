CHP'li belediye yeşil alanı satışa çıkardı

Beylikdüzü'nde bir grup vatandaş, imar planlarında "yeşil alan" olan yerin imara açılacak olması sebebiyle eylem yaptı.

Karara tepki göstermek için toplanan vatandaşlar, söz konusu alana ilişkin çeşitli belgeleri göstererek, burasının Beylikdüzü Belediyesi'nce imara açılarak satılmaya çalışıldığını söyledi. Gruptakiler, “Burası parktır, park olarak kalmasını istiyoruz” şeklinde slogan attı.

20 YIL ÖNCE PARK ALANI İLAN EDİLDİ

Grup adına açıklama yapan Kenan Balcı, imara açılacak yeşil alanın 20 yıl önce park alanı ilan edildiğini savundu. İmar için satışa çıkarılacak "yeşil alanın" halka ait olduğunu belirten Balcı, şunları söyledi:

“Burası 5 senedir bataklık halindeydi, daha kötüydü, biraz düzelttim. Altı ay önce komşulardan bana tepki geldi. Dediler ki; 'Kenan Bey, dükkanın park alanını kendi mülkün yapıyorsun, çevirmişsin', Böyle bir şeyden haberim yok, biz yapmadık. Araştırdık, Büyükşehir Belediyesi'ne dosya sunmuşlar, burayı birisine vermeye çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz ettik, onlar da reddederek, buranın yeşil alan kalmasına karar verdi. 10 gün önce haber geldi, burası yine birisine verilmek isteniyor. Burası halkın yeri, halkın olarak kalmasını istiyoruz. Tüm yetkililerden buranın yeşil alan kalmasını rica ediyorum"