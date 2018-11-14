CHP'nin adayları belli oldu

CHP yerel seçim için bazı belediyeler için adaylarını açıkladı. CHP'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Milletvekili Ahmet Akın oldu.
3 İLDE DEVAM
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu yeniden aday olacak.
ANKARA'DA İKİ İLÇE BELLİ OLDU
Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.
EĞİLİM YOKLAMASI UYGULAMASI
Toplantıda bundan sonraki adayların belirlenmesinde ön seçim yönteminin uygulanmaması, MYK'nın belirleyeceği bazı belediyelerde eğilim yoklaması yönteminin uygulanması kararlaştırıldı.
33 İLDE AYNI BAŞKAN YENİDEN ADAY
CHP'nin açıklanan 150'ye yakın aday listesinde mevcut 33 başkan yeniden aday gösterildi.
CHP'nin bugün belirlediği belediye başkan adaylarının tam listesi şöyle:
|1
|Adana
|İmamoğlu
|Kasım
|Karaköse
|2
|Adana
|Tufanbeyli
|Ahmet
|Aktürk
|3
|Adıyaman
|Çelikhan
|Pınarbaşı
|Mahmut
|Alan
|4
|Adıyaman
|Tut
|Mehmet
|Kılıç
|Chp Belediyesi
|5
|Adıyaman
|Besni
|Şambayat
|Nejdet
|Arıcı
|Mevcut Başkan
|6
|Adıyaman
|Besni
|Vakkas
|Acar
|Kesmetepe Bel. Bşk
|7
|Afyonkarahisar
|Sülümenli
|İsmail
|Özakman
|8
|Afyonkarahisar
|Çay
|Pazarağaç
|Fahrettin
|Mutlu
|9
|Ağrı
|Tutak
|Erkan
|Sayan
|10
|Ağrı
|Taşlıçay
|Kubbettin
|Tekgül
|11
|Aksaray
|Merkez
|Taşpınar
|Cihan
|Yüksel
|Mevcut Başkan
|12
|Aksaray
|Merkez
|Yeşiltepe
|Tahsin
|Çelik
|Mevcut Başkan
|13
|Aksaray
|Merkez
|Yeşilova
|Sibel
|Muştu
|14
|Amasya
|Merzifon
|Alp
|Kargı
|Mevcut Başkan
|15
|Ankara
|Çankaya
|Alper
|Taşdelen
|Mevcut Başkan
|16
|Ankara
|Yenimahalle
|Fethi
|Yaşar
|Mevcut Başkan
|17
|Ankara
|Elmadağ
|Adem Barış
|Aşkın
|18
|Antalya
|Manavgat
|Sükrü
|Sözen
|Mevcut Başkan
|19
|Antalya
|Kemer
|Mustafa
|Gül
|Mevcut Başkan
|20
|Ardahan
|Göle
|Köprülü
|Engin
|Sarıkaya
|21
|Artvin
|Kemalpaşa
|Ergül
|Akçiçek
|Mevcut Başkan
|22
|Aydın
|Koçarlı
|Mutlu
|Öztürk
|Mevcut Başkan
|23
|Balıkesir
|Balya
|Orhan
|Gaga
|24
|Balıkesir
|Havran
|Bedri
|Şahin
|25
|Balıkesir
|Manyas
|Tancan
|Barçın
|Mevcut Başkan
|26
|Balıkesir
|Burhaniye
|Ali Kemal
|Deveciler
|27
|Bartın
|Kurucaşile
|Nergis
|Kartal
|28
|Batman
|Gercüş
|Hamdiye
|Öner
|29
|Batman
|Hasankeyf
|Orhan
|Cihan
|30
|Batman
|Beşiri
|Genco
|Özel
|31
|Batman
|Kozluk
|Savaş
|Durmaz
|32
|Batman
|Sason
|Adnan
|Yaşar
|33
|Bilecik
|İnhisar
|Ayhan
|Ödübek
|34
|Bingöl
|Yayladere
|Sabri
|Akyürek
|Mevcut Başkan
|35
|Bingöl
|Yedisu
|Veysel
|Yaygan
|36
|Bingöl
|Kiğı
|Yılmaz
|Gündüz
|Mevcut Başkan
|37
|Bitlis
|Adilcevaz
|Aydınlar
|İsmet
|Özçalımlı
|38
|Bitlis
|Mutki
|Kavakbaşı
|Mezher
|Özdeş
|39
|Bitlis
|Güroymak
|Günkırı
|Servet
|Başelçin
|40
|Bitlis
|Güroymak
|Gölbaşı
|Cuma
|Siri
|41
|Burdur
|Bucak
|Kızılkaya
|Şeref
|Coşar
|42
|Bolu
|Mengen
|Turhan
|Bulut
|Mevcut Başkan
|43
|Bolu
|Mudurnu
|Mehmet
|İnegöl
|Mevcut Başkan
|44
|Bolu
|Yeniçağa
|Adnan
|Güngör
|45
|Bolu
|Dörtdivan
|İlyas
|Özalp
|46
|Bursa
|Orhangazi
|Şaban Çetin
|Çoklar
|47
|Bursa
|Harmancık
|Ahmet
|Tufan
|48
|Bursa
|Orhaneli
|Vildan
|Koç
|49
|Çanakkale
|Çan
|Bülent
|Öz
|50
|Çanakkale
|Çan
|Terzialan
|Feride
|Demirbaş
|51
|Çanakkale
|Ayvacık
|Mesut
|Bayram
|52
|Çanakkale
|Ezine
|Halil
|Büyükerol
|53
|Çanakkale
|Lapseki
|Çardak
|Metin
|Semerci
|54
|Çankırı
|Eldivan
|Afife Ülkü
|Kavalalı
|55
|Çankırı
|Kurşunlu
|Tevfik Metin
|Aktaş
|56
|Denizli
|Serinhisar
|Hüseyin
|Gemi
|57
|Denizli
|Çivril
|Ömer
|Köseoğlu
|58
|Denizli
|Pamukkale
|Ahmet
|Divarcı
|59
|Denizli
|Güney
|Mustafa
|Urtekin
|60
|Diyarbakır
|Çüngüş
|Muhiddin
|Yıldırım
|61
|Düzce
|Akçakoca
|Fikret
|Albayrak
|62
|Düzce
|Gölyaka
|Abdullah
|Şahin
|63
|Eskişehir
|Han
|Erdal
|Şanlı
|Mevcut Başkan
|64
|Eskişehir
|Mahmudiye
|İshak
|Gündoğan
|Mevcut Başkan
|65
|Eskişehir
|Odunpazarı
|Kazım
|Kurt
|Mevcut Başkan
|66
|Eskişehir
|Tepebaşı
|Ahmet
|Ataç
|Mevcut Başkan
|67
|Gaziantep
|Karkamış
|Ali
|Doğan
|68
|Gaziantep
|Araban
|Hasan
|DOĞRU
|69
|Giresun
|Tirebolu
|Burhan
|Takır
|70
|Giresun
|Eynesil
|Ahmet Latif
|Karadeniz
|71
|Gümüşhane
|Şiran
|Hüseyin
|Kaya
|72
|Hatay
|Antakya
|Hikmet
|Hatunoğlu
|73
|Kahramanmaraş
|Andırın
|Ahmet
|Rüzgar
|74
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|Onur
|Gürbüz
|75
|Kars
|Arpaçay
|Enver
|Akkaya
|76
|Kars
|Susuz
|Oğuz
|Yantemur
|77
|Kastamonu
|Devrekani
|İlhan
|Tuncer
|78
|Kastamonu
|Bozkurt
|Güvenç
|Demirezen
|79
|Kayseri
|Bünyan
|Mustafa
|Naldız
|80
|Kayseri
|Felahiye
|Kerim
|Karakoç
|81
|Kocaeli
|Darıca
|Yakup
|Törk
|82
|Kocaeli
|Karamürsel
|Ahmet
|Çalık
|83
|Karabük
|Yenice
|Yortanpazarı
|İsmail
|Elemen
|84
|Kütahya
|Dumlupınar
|Zekeriya
|Yılmaz
|85
|Kütahya
|Domaniç
|Mustafa Temel
|Ergün
|86
|Kütahya
|Domaniç
|Çukurca
|Ceyhun
|Ergün
|87
|Kütahya
|Altıntaş
|Doğan
|Akbunar
|88
|Kırıkkale
|Sulakyurt
|Tamer
|Cihan
|89
|Ordu
|Fatsa
|Ahmet
|Canbaz
|90
|Ordu
|Aybastı
|Özdilek
|Aydoğan
|91
|Ordu
|Gölköy
|Cengiz
|Sarıyer
|92
|Ordu
|Akkuş
|Bayram
|Görür
|93
|Sakarya
|Serdivan
|Zafer
|Kazan
|94
|Sakarya
|Karapürçek
|Nizamettin
|Yıldız
|95
|Samsun
|Yakakent
|Ramazan
|Şensoy
|96
|Samsun
|Çarşamba
|Altan
|Karabulut
|97
|Sinop
|Erfelek
|Muzaffer
|Şimşek
|Mevcut Başkan
|98
|Sinop
|Gerze
|Osman
|Belovacıklı
|Mevcut Başkan
|99
|Sivas
|Gemerek
|Çepni
|Gülbeden
|Yüksel
|Chp Belediyesi
|100
|Sivas
|İmranlı
|Murat
|Açıl
|101
|Sivas
|Şarkışla
|Ayfer
|Temel
|102
|Şanlıurfa
|Hilvan
|Abuzer
|Bebe
|103
|Şanlıurfa
|Akçakale
|Ahmet
|Geçit
|104
|Şanlıurfa
|Halfeti
|Ekrem
|Morçiçek
|105
|Şanlıurfa
|Suruç
|Kemal
|Eşsiz
|106
|Şanlıurfa
|Harran
|Mehmet
|İngin
|107
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Şehmus
|Dodukanlıoğlu
|108
|Tunceli
|Mazgirt
|Akpazar
|Cemal
|Bulut
|109
|Tunceli
|Hozat
|Seyfi
|Geyik
|Chp Belediyesi
|110
|Tunceli
|Mazgirt
|İsmail
|Toprak
|111
|Uşak
|Eşme
|Yılmaz
|Tozan
|112
|Uşak
|Sivaslı
|Pınarbaşı
|Naci
|Akyürek
|Mevcut Başkan
|113
|Uşak
|Sivaslı
|Selçikler
|İbrahim
|Kökçü
|114
|Uşak
|Eşme
|Yeleğen
|Feyzi
|Kaya
|Mevcut Başkan
|115
|Uşak
|Banaz
|Kızılcasöğüt
|Ömer
|Biçer
|Mevcut Başkan
|116
|Van
|Çaldıran
|Muhamed
|Aladağ
|117
|Yalova
|Armutlu
|Ali
|Çetinkaya
|118
|Yalova
|Altınova
|Kaytazdere
|Ali
|Kangal
|Mevcut Başkan
|119
|Yalova
|Altınova
|Subaşı
|Turan
|Canbay
|120
|Yalova
|Çınarçık
|Avni
|Kurt
|Mevcut Başkan
|121
|Yalova
|Çınarcık
|Koru
|Kamil
|Yaman
|Mevcut Başkan
|122
|Yalova
|Çiftlikköy
|Nedim
|Güler
|123
|Zonguldak
|Devrek
|Çaydeğirmeni
|Hayrettin
|Çataklı
|124
|Zonguldak
|Çaycuma
|Saltukova
|Alim
|Genç
|125
|Zonguldak
|Alaplı
|Gümeli
|Ahmet
|Saydam
|Mevcut Başkan
|126
|Zonguldak
|Kozlu
|Cengiz
|Bank
|127
|Zonguldak
|Merkez
|Beycuma
|Hayati
|Açıkgöz
|128
|Zonguldak
|Kilimli
|Ali Aslan
|Kılıç
|Mevcut Başkan
|129
|Zonguldak
|Kilimli
|Çatalağzı
|Adnan
|Akgün
|Mevcut Başkan
|130
|Balıkesir
|BŞB
|Ahmet
|Akın
|Milletvekili
|131
|Artvin
|Merkez
|Demirhan
|Elçin
|132
|Batman
|Merkez
|Enver
|Erdem
|133
|Bingöl
|Merkez
|Vahdettin
|Uzunyayla
|134
|Gümüşhane
|Merkez
|Bedri
|Ağaç
|135
|Uşak
|Merkez
|Asım
|Kalelioğlu
|136
|Erzincan
|Merkez
|İsmail
|Taş
|137
|Karabük
|Merkez
|Mehmet
|Durum
|138
|Burdur
|Merkez
|Ali Orkun
|Ercengiz
|Mevcut Başkan
|139
|Giresun
|Merkez
|Kerim
|Aksu
|Mevcut Başkan
|140
|Yalova
|Merkez
|Vefa
|Salman
|Mevcut Başkan