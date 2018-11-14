CHP'nin adayları belli oldu

CHP yerel seçim için bazı belediyeler için adaylarını açıkladı. CHP'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Adayı Milletvekili Ahmet Akın oldu.

3 İLDE DEVAM

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu yeniden aday olacak.

ANKARA'DA İKİ İLÇE BELLİ OLDU

Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

EĞİLİM YOKLAMASI UYGULAMASI

Toplantıda bundan sonraki adayların belirlenmesinde ön seçim yönteminin uygulanmaması, MYK'nın belirleyeceği bazı belediyelerde eğilim yoklaması yönteminin uygulanması kararlaştırıldı.

33 İLDE AYNI BAŞKAN YENİDEN ADAY

CHP'nin açıklanan 150'ye yakın aday listesinde mevcut 33 başkan yeniden aday gösterildi.

CHP'nin bugün belirlediği belediye başkan adaylarının tam listesi şöyle: