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Çiğ köfteyi kiremit tozuyla yiyor olabilirsiniz

Çiğ köfte ustalarının, maliyeti aza indirmek için harcın içine baharat yerine kiremit tozu, salça yerine ise ketçap koydukları ortaya çıktı.

DHA | 18.10.2019 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Sağlık
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Halk sağlığını tehdit eden yiyeceklerin başında, hileli çiğ köfteler geliyor.

Adıyamanlı çiğ köfte ustası Basri Aktulum, el ile yoğurulan köftenin daha sağlıklı olduğunu belirterek, "En sağlıklısı elle yoğrulması. Elle yoğurulduğu zaman isotu, baharatı, salçası yoğuruldukça pişer ve piştikçe mideye zarar vermez." dedi.

Çiğ köfteyi kiremit tozuyla yiyor olabilirsiniz

BİBER YERİNE KİREMİT TOZU, SALÇA YERİNE KETÇAP

Özellikle son dönemlerde bazı üreticilerin, çiğ köfteyi ucuza mal etmek için insan sağlığını tehdit eden malzemeler kullandığını söyleyen Aktulum, şöyle devam etti: "Köfte birbirini tutsun, daha kolay yoğurulsun diye toz şeker katanlar oluyor. Salça yerine ketçap kullanılıyor, hem ucuz hem de bağımlılık yapıyor. Ketçap mideyi bozar, ekşime yapar, karın ağrısı yapar. Gerçek çiğ köftenin en az 30 dakika, susuz bir şekilde yoğrulması lazım. Susuz yoğrulduktan sonra suyunu katarsın, bu çiğ köfte ne mide ağrısı ne karın ağrısı yapar. Maliyeti en aza indirebilmek için ucuz salça ve biber kullanmayı tercih ediyorlar. Bazıları biber yerine kiremit tozu koyuyor. 30 sene kalmış biberi 6-10 liraya alıyor. Salça yerine ketçap kullanıyorlar. Ketçabın 10 kilosu, 10-20 lira ama diğer salçanın en düşük fiyatı 65-100 lira arası."

Çiğ köfteyi kiremit tozuyla yiyor olabilirsiniz

Çiğ köfteyi kiremit tozuyla yiyor olabilirsiniz



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