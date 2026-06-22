Çin: ABD-İran müzakerelerini destekliyoruz

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler uluslararası toplum tarafından yakından takip edilirken, süreçle ilgili bir destek açıklaması da Çin’den geldi. Pekin yönetimi, görüşmelerde sağlanan ilerlemenin korunmasının bölgesel ve küresel istikrar açısından önem taşıdığını vurgulayarak taraflara diyaloğu sürdürme çağrısında bulundu.

PEKİN’DEN DİPLOMATİK SÜRECE DESTEK MESAJI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin’in, görüşmelerin ilerlemesine katkı sunan arabuluculuk girişimlerini desteklediğini belirten Guo, özellikle Pakistan ve Katar’ın yürüttüğü diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.

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“ELDE EDİLEN İVME KORUNMALI”

Sözcü Guo, İran ile ABD arasında diyalog ve müzakere sürecinde oluşan olumlu atmosferin korunmasını arzu ettiklerini ifade etti. Tarafların diplomatik kanalları açık tutmasının ve karşılıklı temasları sürdürmesinin, anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Guo, müzakerelerde bugüne kadar elde edilen ilerlemenin kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sürecin yapıcı şekilde devam etmesinin önem taşıdığını söyledi.

"KARŞILIKLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM ETSİNLER"

Çinli sözcü, tarafların birbirlerine yönelik yapıcı adımlar atmayı sürdürmelerini beklediklerini kaydetti. Görüşmelerin somut sonuçlar üretmesinin hem bölgesel gerilimlerin azaltılmasına hem de diplomatik çözüm arayışlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.