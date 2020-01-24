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Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsle mücadele için SARS virüsüyle mücadelede görev alan 84 yaşındaki Zhong Nanshen ekibin başına getirildi.

AA & Ensonhaber | 24.01.2020 - 11:14..
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Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177’sinin durumu ağır olmak üzere 830’a yükseldi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24’ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi.

Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.

Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

DOKTOR NANSHEN GÖREVE GETİRİLDİ

Çin hükümeti tarafından; SARS savaşçısı olarak bilinen Doktor Zhong Nanshen'e koronavirüsle mücadele için görev verildi. 84 yaşındaki doktor koronavirüsü araştıran ekibin başına getirildi.

Nanshen, koronavirüsün insandan insana bulaşabileceğinin uyarısını yaptı. Vuhan'a ulaşım yasağı kararının alınmasında da Doktor Nanshen etkili oldu.

Solunum yolları hastalıkları uzmanı. 2002'de görülen ve 800'e yakın kişinin öldüğü SARS'la mücadelede önemli rol oynamıştı.

Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

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