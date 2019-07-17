Cinayet zanlısı 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce alacak-verecek davası nedeniyle işlediği adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 56 yaşındaki K.T. için gelen ihbar doğrultusunda harekete geçti.
ZANLI 3 YIL SONRA YAKALANDI
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Zanlının, Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi yüzünden Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü ve ardından kaçtığı öğrenildi.