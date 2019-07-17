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Cinayet zanlısı 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, alacak-verecek davası nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olan K.T., dün İzmir'de yakayı ele verdi.

AA | 17.07.2019 - 08:59..
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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce alacak-verecek davası nedeniyle işlediği adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 56 yaşındaki K.T. için gelen ihbar doğrultusunda harekete geçti.

ZANLI 3 YIL SONRA YAKALANDI

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Cinayet zanlısı 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Zanlının, Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi yüzünden Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü ve ardından kaçtığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı

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