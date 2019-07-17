Cinayet zanlısı 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı

Özlem ve Görkem Yüceer çiftinin ilk çocukları Defne bebek, alt damağında iki dişiyle dünyaya geldi.

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S-400 parçaları getiren 13'üncü uçak da Ankara'da

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.