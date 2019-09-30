Çin'de 17 yıldır aranan firari bulundu

Çin'in güneyinde, adeta ünlü filmlere taş çıkaran bir olay yaşandı.
17 YIL BOYUNCA İZİNİ KAYBETTİRDİ
63 yaşındaki Song Ciang, insan kaçakçılığı suçundan yattığı hapishaneden 2002 yılında kaçtı. Zanlı, yapılan araştırmalara rağmen 17 yıl boyunca bulunamadı.
Polis, 17 yıl boyunca mağarada yaşayan Song'un nerede olduğuna dair bazı ipuçlarına ulaşmasının ardından, arama çalışmalarına başladı.
DRONE DESTEKLİ ARAMAYLA YERİ TESPİT EDİLDİ
Yetkililer, Song Ciang isimli 63 yaşındaki kaçağın yerinin, drone destekli aramayla tespit edildiğini kaydetti.
17 YILDIR MAĞARADA YAŞIYORDU
İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla yattığı hapishaneden 2002'de kaçan Song'un, 17 yıldır tek başına bir mağarada yaşadığı tespit edildi.
YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Drone yardımı ile yeri tam olarak tespit edildikten sonra yakalanan Song, cezaevine gönderildi.