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Çin'de 17 yıldır aranan firari bulundu

Yünnan eyaletinde polisten kaçarak 17 yıl boyunca mağarada yaşayan 63 yaşındaki firari Song Ciang, polis tarafından yakalandı.

AA | 30.09.2019 - 15:30..
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Çin'in güneyinde, adeta ünlü filmlere taş çıkaran bir olay yaşandı.

17 YIL BOYUNCA İZİNİ KAYBETTİRDİ

63 yaşındaki Song Ciang, insan kaçakçılığı suçundan yattığı hapishaneden 2002 yılında kaçtı. Zanlı, yapılan araştırmalara rağmen 17 yıl boyunca bulunamadı.

Polis, 17 yıl boyunca mağarada yaşayan Song'un nerede olduğuna dair bazı ipuçlarına ulaşmasının ardından, arama çalışmalarına başladı.

Çin'de 17 yıldır aranan firari bulundu

DRONE DESTEKLİ ARAMAYLA YERİ TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, Song Ciang isimli 63 yaşındaki kaçağın yerinin, drone destekli aramayla tespit edildiğini kaydetti.

17 YILDIR MAĞARADA YAŞIYORDU

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla yattığı hapishaneden 2002'de kaçan Song'un, 17 yıldır tek başına bir mağarada yaşadığı tespit edildi.

Çin'de 17 yıldır aranan firari bulundu

YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Drone yardımı ile yeri tam olarak tespit edildikten sonra yakalanan Song, cezaevine gönderildi.

Çin'de 17 yıldır aranan firari bulundu

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