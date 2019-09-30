Çin'de 17 yıldır aranan firari bulundu

Beyoğlu'nda Halit Ayar'ın öldürülmesiyle ilgili savcılık, 2 şüpheli hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

PSG'nin Brezilyalı savunmacısı Thiago Silva, Galatasaray maçı öncesi kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Falcao'dan çekindiklerini söyledi.

Thiago Silva: Falcao, kaliteli ve tahmin edilemez biri

Yünnan eyaletinde polisten kaçarak 17 yıl boyunca mağarada yaşayan 63 yaşındaki firari Song Ciang, polis tarafından yakalandı.

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Köyden gelip sinema yapımcısı oldu

8 çocuk annesi 42 yaşındaki ev hanımı, daha önce bir sinema filmi çeken kocasına özenerek, kendi sinema filmini çekmeye başladı.