Çin'de drone ile kargo teslimat hizmeti başladı

Almanya merkezli uluslararası nakliye şirketi DHL, bu hafta yaptığı açıklamada, Çin'de düzenli bir drone teslimat hizmetini hayata geçirdiklerini duyurdu. Şirket, şimdiye kadar geliştirdiği birçok drone ile tanınan EHang şirketi ile ortaklık kurarak, bu büyük projeyi Çin'de uygulamaya başladı.

DHL şirketinin drone ile kargo teslimatlarını nasıl yaptığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoya mutlaka göz atın.

KARGO TESLİMAT SÜRELERİ KISALIYOR

DHL'nin bu özel projesi için üretilen Falcon isimli drone, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 9 kilo ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor. En fazla 5 kiloluk paketleri taşıyabilen teslimat drone'u, yük taşırken toplam 18 dakika havada kalabiliyor. Saatte 68 kilometrelik hıza ulaşabilen Falcon, kargo teslimat sürelerini de oldukça kısaltıyor.

DHL, yaptığı açıklamada söz konusu drone'ların teslimat sürelerini yüzde 80 oranında kısaltacağını ve maliyetleri aynı oranda düşüreceğini belirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yukarıdaki videoda ve fotoğrafta da gördüğünüz gibi teslimat droneları, paketlerini sarı renkteki akıllı mini depolardan alacak. Hedefi doğru olarak belirlemek için GPS ve optik sensörler ile donatılan hava araçları, taşıdığı paketi hedefteki mini depoya teslim edecek. Müşteriler ise bu küçük depolardan yüz tanıma sistemini kullanarak kimliklerini doğruladıktan sonra paketlerini teslim alabilecek.

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