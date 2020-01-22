Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 değerlendirme toplantısı kapsamında, 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapılabileceğini söyledi.

ABD'nin Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.

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Annesini ve kardeşini kaybeden genç, kan bağışçısı oldu

Kardeşinin doğumu sırasında yeterli kan bulunamadığı için hem kardeşini hem de annesini kaybeden Dursun Balkaya, kurduğu dernek aracılığıyla ve yıllardır kan bağışı yapıyor.