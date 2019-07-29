Çin'deki heyelanda ölü saysı 38'e yükseldi

Çin'in Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 38'e yükseldi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çin'in Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrine bağlı Shuicheng bölgesinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen heyelanda kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi.

13 KİŞİ KAYIP

Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ve 1 bebeğin de bulunduğu kaydedilirken 13 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

49 KİŞİYE ULAŞILDI

Kurtarma ekipleri heyelan bölgesinde toprak altında kalan 49 kişiye ulaştı. 49 kişiden 11'i tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekibinin zamana karşı yarışına arama köpekleri de katıldı.

ALMAN KÖPEK BİR KİŞİNİN BULUNMASINDA YARDIMCI OLDU

Mango adında bir Alman çoban köpeği, felaketten bir gün sonra toprak altındaki bir kişinin kurtarılmasını sağladı.

Guizhou eyaletinde Ağustos 2017’de yaşanan iki ayrı toprak kaymasında toplamda 30 kişi hayatını kaybetmişti.