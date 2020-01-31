Çin'den getirilen Türkler gözetime alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ölümlerinin başlamasının ardından Çin'den Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Vuhan'dan getirilecek Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağını bildirdi.

34 TÜRK GETİRİLECEK

Fahrettin Koca, şunları söyledi: "Vuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Biz tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız.

Harekete geçip gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması ardından muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içinde TSK’ya ait A400M tipi uçağı ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz.

Şu saatlerde hareket etmesini düşündüğümüz uçakta 21 enfeksiyon uzmanı hocamız da hazır halde bulunacak.

7 Azeri, 7 Gürcü v 1 Arnavut vatandaşı da sağlık kontrolleri ardından uçağa alınacak.

Yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz. Sağlık ekibimiz her yolcu için gerekli tetkikleri yapacak.

14 GÜNLÜK GÖZETİM

Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak.

KULLANILMAYAN BİR HASTANE...

Özellikle bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları ayrı şu an kullanılmayan kullanmadığımız bir hastaneyi tekrar kullanır hale getirdik ve bu hastane daha sonra da hasta takibi için tekrar kullanılmayacak bir hastanemiz.

Bu nedenle de herhangi bir hastamızla teması olmayan bir süreç olacak.

ALINAN TEDBİRLER

Dünya Sağlık Örgütü’nün dün duyurduğu tedbirleri biz 20 gün önceden uygulamaya başladık. Özellikle Çin’den gelen ya da Çin’den gelen biriyle teması halinde en ufak halsizlik dahil yakınmada gözetim altına aldık. Bunu nasıl uyguladık? Yine bilim kurulunun ortaya tedbirleri rehber haline getirdik. Bu anlamda eksik değil fazla yapılan bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim."