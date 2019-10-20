Çin'in Guizhou eyaletinde 36 yılda tamamlanan su yolu

Çin'in Guizhou eyaletinde, Huang Dafa isimli köylünün önderliğinde kuraklığa çare olarak, tarlaları sulamak için sarp kayalığa oyularak yapılan su kanalı, görenleri hayrete düşürüyor.

Çin'in Guizhou eyaletindeki su kanalı 36 yılda tamamlandı.VİDEO

UÇURUMUN KENARINI OYDULAR

Özellikle kurak yıllarda, verimsiz hasat dönemleri, köylününen büyük problemiydi. Bütün köylüler sadece bir kuyudan su alabiliyordu ve bu da yeterli değildi. Çareyi uçurum kenarından geçen bir su kanalı yapmakta buldular.

36 YILDA TAMAMLANDI

Huang Dafa isimli köylünün öncülüğünde 36 yılda tamamlanan su kanalı7,200 metre uzunluğunda. Görsel güzelliğinin yanında, köylünün en büyük su kaynağı oldu. Yerel halk kanala şu andaki 82 yaşındaki üreticisinin onuruna “Dafa kanalı” diyor.