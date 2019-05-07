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Çin'in sır gibi sakladığı uçak gemisinin uzay görüntüsü

Çin'in uzun bir süredir tüm dünyadan gizlediği gemi, uzaydan fotoğraflandı.

REUTERS | 07.05.2019 - 18:39..
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Çin, altı aydan fazla bir süredir ülkenin en büyük uçak gemisi üstünde bir çalışma yapıyor ve bu çalışmayı da sır gibi saklıyor.

UZAY GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Çin bu çalışmaları gizli tutsa da Amerika'nın radarından kurtulamıyor. Amerikan Center for Strategic and International Studies (CSIS), uçak gemisinin uzay görüntülerini elde etti.

Çin'in sır gibi sakladığı uçak gemisinin uzay görüntüsü

YÜKSEKLİĞİ 30, GENİŞLİĞİ 41 METRE

Görüntülerde Çin'in 30 metre yükseklikteki gövdeyi bitirdiği görülüyor. 'TYPE 002' adını alması beklenen geminin, genişliğinin ise 41 metre olacağı belirtiliyor.

"ABD UÇAK GEMİLERİNDEN 00 BİN TON DAHA KÜÇÜK"

Reuters'a konuşan CSIS Analisti Matthew Funaiole, 'TYPE 002'nin ABD uçak gemilerinden 100 bin ton daha küçük, Fransız Charles de Gaulle'den 42 bin ton daha büyük olduğunu açıkladı.

Çin'in sır gibi sakladığı uçak gemisinin uzay görüntüsü

GEMİYE 25'TEN FAZLA UÇAK SIĞABİLİR

Çin'in inşa ettiği önceki ilk iki gemi, 25 uçak kapasiteliydi. Yeni inşa edilen bu gemide daha fazla uçağın sığabileceği belirtiliyor.

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