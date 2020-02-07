Çinli akıllı telefon üreticileri Google'a rakip oluyor

Google'ın Android işletim sistemi için geliştirdiği bir uygulama ve oyun mağazası olan Google Play Store, şu ana kadar rakipsiz oluşuyla dikkat çekmişti.

Ancak Çinli üreticiler Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo, geliştirecekleri yeni platformla Google Play Store'a rakip olmaya hazırlanıyor.

Dört büyük üretici de GDSA (Küresel Geliştirici Hizmet Birliği) isminde yeni bir platform kurmak için anlaştı. Uzmanlar bu platformun Google Play Store'un tahtını sallamaya aday olacağını söylüyor.

MART AYINDA YAYINLANMASI PLANLANIYOR

Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun geliştireceği yeni platform, Çin dışındaki binlerce uygulama ve oyun geliştiricisine kapılarını açacak. İlk etapta Rusya, Endonezya ve Hindistan'ı kapsayacak olan mağaza, mart ayında kullanıcılarla buluşacak. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu tarihin ertelenebileceği de söyleniyor.

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