Cinsel istismar sanığı delil yetersizliğinden beraat etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, geçen yıl yaşanan olay şöyle gelişti:

Y.K. adlı şahıs, sosyal medyada tanıştığı A.T.'yi beldedeki düğün salonunun bulunduğu yere buluşmaya çağırdı. Burada A.T.'ye cinsel tacizde bulunan Y.K., olaydan bir süre sonra ise sosyal medyadan A.T:'nin kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit ederek, tekrar buluşmak istedi.

TEHDİT VE ŞANTAJDAN SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

A.T. ise tehdit ve şantajlar sonrası Y.K.'den şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma üzerine Y.K. hakkında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'hakaret', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından dava açıldı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Y.K. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya A.T., katılmadı. Mahkeme heyeti, A.T.'nin ifadesi, mesajlardaki beyanlar ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, 'istismar' suçunun oluşmasında kesin delil bulunmadığından sanığın 'cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından beraatine karar verdi.

DOSYA UZLAŞMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

'Tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise dosyanın uzlaşma bürosuna gönderilmesi kararlaştırıldı.