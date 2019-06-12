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Citroën C3 satış rekoru kırdı

Citroën C3, satışa sunulduktan 30 ay sonra 600.000 satış adedine ulaştı.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 16:54..
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Citroën C3 satış rekoru kırdı

Citroën, Fransız üreticinin küçük sınıftaki başarılı modelinin satış rakamları ile neredeyse rekor kırdı.

600 BİN SATIŞ ADEDİNE ULAŞTI

Fransız otomobil üreticisi bundan 2,5 yıl önce, Kasım 2016’da üçüncü nesil Citroën C3’ü lanse etmişti. Citroën C3 satışa sunulduktan sadece 30 ay sonra üstün bir performans sergileyerek 600.000 satış adedine ulaştı.

AVRUPA'NIN EN ÇOK SATAN ARAÇLARINDAN

Citroën C3 tüm segmentlerin toplamında Fransa’nın en çok satan üçüncü otomobili olurken Avrupa’da se B-Hatchback segmentinin en çok satan dördüncü otomobili oldu.

Citroën C3 satış rekoru kırdı

PAZAR PAYI BÜYÜDÜ

Citroën C3 bu sonuçla Citroën markasının Avrupa pazarındaki büyümesinde ve ilk 12 otomobil markasından biri olmasında çok önemli bir katkı sağlamış oldu.

Citroën C3 satış rekoru kırdı

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