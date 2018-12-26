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Cizre'de klimalı durak dönemi

Terör örgütü PKK'nın yakıp yıkmak istediği Cizre, milyonlarca liralık yardımla ayağa kalktı.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 13:41..
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Cizre'de klimalı durak dönemi

Bir dönem terör haberleriyle gündemden düşmeyen Cizre, artık devletin yaptığı yardımlarla bambaşka bir görünüme ve gündeme kavuştu.

SOKAKLAR PARİS GİBİ OLDU

Önce Cizre sokaklarının, Paris'i andıran görüntülerine şahit olduk. Ardından devletin, 500 milyon liralık tünel projesiyle Cizre duble yollarına kavuştu.

Son olarak vatandaşların kışın soğuk havadan ve yazın sıcaktan etkilenmemesi için kolları sıvayan Cizre Belediyesi, Mem-u Zin Bulvarı'na klimalı duraklar yerleştirilmeye başladı.

2.7 KM'LİK CADDE

Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, 2.7 kilometrelik bulvarın; kaldırımıyla, aydınlatmalarıyla ve klimalı duraklarıyla ilçenin gelişen yüzü olacağını ifade etti.

Cizre'de klimalı durak dönemi

Cizre'de klimalı durak dönemi

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