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Çocuğa zorla uyuşturucu içiren zanlı tutuklandı

Keşan ilçesinde sokak ortasında fenalaşan çocuk hastaneye kaldırılınca, zorla uyuşturucu içirildiği ortaya çıktı.

İHA | 22.11.2019 - 09:48..
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Edirne Keşan’ın Yenimescit Mahallesi’nde rahatsızlanan bir çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınarak Keşan Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Burada yapılan incelemelerde 13 yaşındaki S.G. isimli çocuğa, “Şüpheli madde alımı” şeklinde adi rapor düzenlendi.

ZORLA UYUŞTURUCU İÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Suça sürüklenen çocuk S.G., Cumhuriyet Savcısı’na verdiği ifadede olay günü C. isimli şahıs tarafından zorla uyuşturucu madde içirildiğini ve bu sebeple rahatsızlandığını beyan etti.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Konu üzerine hassasiyetle yaklaşılırken, yapılan araştırmalarda söz konusu  şahsın C.Ş. olduğu tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı.
C.Ş.’nin yapılan GBT sorgulamasında hakkında 2 adet ‘hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunduğu anlaşılırken, şahıs gözaltına alındı ve ardından TCK 188/3 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve yakalama emri ile ilgili olarak da hakkında soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu madde içirdi -1

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan soruşturmaların ardından küçük çocuğa zorla uyuşturucu madde içiren C.Ş. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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