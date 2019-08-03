Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, zemin kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izledi.

Annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı.

Çocuğun elindeki telefonu çaldı VİDEO



ÇOCUĞUN BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.