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Çocuğun elindeki telefonu çaldı

Sultangazi'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

DHA | 03.08.2019 - 11:22..
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Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, zemin kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izledi.

Annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı.

Çocuğun elindeki telefonu çaldı VİDEO

ÇOCUĞUN BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuğun elindeki telefonu çaldı

Çocuğun elindeki telefonu çaldı

Çocuğun elindeki telefonu çaldı

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