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Çocuklar Gezi Parkı'ndaki havuzda serinledi

Sıcak havadan bunalan çocuklar Taksim Gezi Parkı'ndaki süs havuzuna girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

İHA | 25.06.2019 - 08:56..
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Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava İstanbul'da da yoğun şekilde hissedilmeye devam ediyor.

Sıcaktan bunalan 3 çocuk ise Taksim Gezi Parkı'ndaki süs havuzunda yüzerek serinledi.

Park içerisindeki havuzda yüzen ve oyunlar oynayan çocuklar, çevredekilerin ilgi odağı oldu.Çocuklar Gezi Parkı'ndaki havuzda serinledi

Suda birbiriyle şakalaşarak oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı.

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Öte yandan, Taksim Meydanı’nda köpeğini gezdiren İbrahim Kurt isimli vatandaş, sıcaktan etkilenen köpeğine pet şişeden su içirdi. Suyu içen köpeğin keyifli anları ise izleyenleri gülümsetti.

Çocuklar Gezi Parkı'ndaki havuzda serinledi

Çocuklar Gezi Parkı'ndaki havuzda serinledi

Çocuklar Gezi Parkı'ndaki havuzda serinledi

Çocuklar Gezi Parkı'ndaki havuzda serinledi

Çocuklar Gezi Parkı'ndaki havuzda serinledi


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