taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58785
Euro
6.32085
Altın
1311.575
Borsa
100953
Gram Altın
235.292

Çocuklar için film seçme rehberi: Çocukla Sinema

Film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral, 3-12 yaş aralığındaki çocukların duygusal gelişimine uygun filmleri tavsiye eden bir rehber hazırladı…

Özel İçerik | 22.03.2019 - 15:07..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

çocukla sinema

Çocuk gelişimi gerçekten de çok hassas bir konu. Ebeveynleri her konuda çocuklarına hep en doğrusunu vermek istiyor. Profesyonel olarak senaryo danışmanlığı yaparken senaryo yazımı ve film analizi dersleri de veren Göral, 2015’ten bu yana da ebeveynlere çocuk ve sinema ilişkisi üzerine eğitimler veriyor. Şimdi de görüşlerini bir kitap aracılığıyla paylaşıyor…

Çocukla Sinema - Burak Göral

(Burak Göral)

ÇOCUKLA SİNEMA

Göral, oğluyla yaşadığı film izleme tecrübelerinden yola çıkarak hazırlamış Çocukla Sinema’yı. Onların gelişimlerini ve hayal dünyalarını güçlendirecek filmlere yer veriyor ve bir rehber oluyor. Çocukların izlediği filmlerle ilgili düşüncelerini, filmlerdeki hangi karakteri neden sevdiklerini, filme kaç yıldız verdiklerini ve filmden ne öğrendiklerini yazmaları için de bir etkinlik sayfası ayıran Göral, kendilerini ifade edecekleri bir alan sunmayı da amaçlıyor…

Kitapta, Harry Potter’dan, Oyuncak Hikayesi’ne, Aslan Kral’dan, Yıldız Savaşları’na pek çok film bulunuyor…

Çocukla Sinema - Burak Göral

Çocukla Sinema

Burak Göral

Doğan Kitap

S.: 340

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici araştırmanın son anketi

Gezici araştırmanın son anketi

271
Dolar 5.60'ı test etti

Dolar 5.60'ı test etti

345
Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

161
Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

587
Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

138
Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

498
Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir