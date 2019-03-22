Çocuklar için film seçme rehberi: Çocukla Sinema

Çocuk gelişimi gerçekten de çok hassas bir konu. Ebeveynleri her konuda çocuklarına hep en doğrusunu vermek istiyor. Profesyonel olarak senaryo danışmanlığı yaparken senaryo yazımı ve film analizi dersleri de veren Göral, 2015’ten bu yana da ebeveynlere çocuk ve sinema ilişkisi üzerine eğitimler veriyor. Şimdi de görüşlerini bir kitap aracılığıyla paylaşıyor…

(Burak Göral)

ÇOCUKLA SİNEMA

Göral, oğluyla yaşadığı film izleme tecrübelerinden yola çıkarak hazırlamış Çocukla Sinema’yı. Onların gelişimlerini ve hayal dünyalarını güçlendirecek filmlere yer veriyor ve bir rehber oluyor. Çocukların izlediği filmlerle ilgili düşüncelerini, filmlerdeki hangi karakteri neden sevdiklerini, filme kaç yıldız verdiklerini ve filmden ne öğrendiklerini yazmaları için de bir etkinlik sayfası ayıran Göral, kendilerini ifade edecekleri bir alan sunmayı da amaçlıyor…

Kitapta, Harry Potter’dan, Oyuncak Hikayesi’ne, Aslan Kral’dan, Yıldız Savaşları’na pek çok film bulunuyor…

Çocukla Sinema

Burak Göral

Doğan Kitap

S.: 340

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Damla Karakuş

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