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Çocuklara kuklayla eğitim veren öğretmen

Edirne'de Okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Çiğdem Dağtekin, yaptığı kukla gösterileriyle çocuklara eğlenceyle eğitimi bir arada sunuyor.

AA | 13.12.2018 - 09:28..
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Yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklere katılan Çiğdem Dağtekin, "Kuklamanya" adını verdiği kukla ailesi ile hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor.

KUKLA İLE ÖYKÜ VE MASAL ANLATTI

Trakya Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu'nun (EÇET) davetlisi olarak Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda kuklası Marmelat'la sahneye çıkan Çiğdem Dağtekin, okul öncesi eğitim alan çocuklara, bir anne ve kızının öyküsünü kukla ile anlattı.

Çocuklara kuklayla eğitim veren öğretmen

"EĞİTİSEL İÇERİKLER BARINDIRMAYI SEVİYORUM"

Vantrilok Çiğdem Dağtekin, 2016'dan bu yana sahneye çıktığını belirterek, "Okul öncesi öğretmeniyim aynı zamanda, her gösterimde eğitsel içerikler barındırmayı seviyorum. Eğitim programımızın içerisinde bu tarz mesajları veriyoruz. Marmelat'ın etkisini burada fark ediyoruz. Görsel bir öge ve çocukların arkadaşı olduğu için daha fazla dikkate alıyorlar. Sahnede birebir izledikleri ve sonrasında hatırladıkları için akıllarında daha fazla kalıyor. Çocuklarımıza anlattıklarımızla günlük yaşam ve değerler eğitimiyle ilgili mesajlar veriyoruz" diye konuştu.

Çocuklara kuklayla eğitim veren öğretmen

"ÇOCUKLARA UYGUN MESAJLAR VERİYORUZ"

Okul öncesi eğitim alan çocuklara öğretici bir etkinlik sunulduğunu anlatan Dağtekin, "Marmelat'ın verdiği mesajların çocuklar için yapıcı olduğunu düşünüyoruz. Değerlerimize, kültürümüze ve çocuklarımızın yaşam becerilerine uygun mesajlar verdiğini düşünüyoruz Marmelat'ın. Çocukların başka bir kanalla öğüt gibi değil de öğretici nitelikle olanları daha çok yerine getirdiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

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