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Çocuklara kütüphaneyi sevdirecek proje

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'İstanbul'u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri' kapsamında, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen müzikli masal dinletisi etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü.

AA | 30.12.2018 - 08:45..
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Okul kütüphanesinde ve sınıflarda oluşturulan ortamlarda eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte masal anlatıcıları Necibe Gümüşkaya Bozkurt ve İlknur Öztürk, Deli Dumrul'u öğrencilere anlattı.

İNSANIN KENDİSİYLE BULUŞMASI OLARAK SANAT

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Bozkurt, hikaye anlatma sanatının insanın kendisiyle buluşma sanatı olduğunu belirterek, "Kendisiyle buluşabilmiş insan, kendi özünden, yani kendi topraklarından olanı, gözden göze, kulaktan kulağa, kalpten kalbe anlatır" dedi.

Çocuklara kütüphaneyi sevdirecek proje

KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütücüsü Özgür Aras Tüfek de 2023 Vizyonu kapsamında gerçekleştirdikleri 23 projeden birinin 'Kütüphanede Hayat Var'çalışması olduğunu dile getirdi.

"MASALLAR BİZİ ÖĞRENCİYLE BULUŞTURUYOR"

Tüfek, "Okullarımızda yer alan kütüphanelerin öğrencilerin gitmediği, kapalı kapıların arkasında tozlu raflarda kitapların olduğu mekanlar olarak değil de koşarak gelip, ilgiyle masallar, müzikler dinledikleri mekanlar haline gelmesini hedefliyor projemiz. Çok değerli masal anlatıcılarımız kadim kültürümüzden esinlenerek oluşturulan masalları öğrencilerimizle bir araya getiriyorlar" diye konuştu.

Çocuklara kütüphaneyi sevdirecek proje

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