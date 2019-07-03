Çocuklara özel: İnanılmaz Hikâye Dizisi

Yarım asırlık verimiyle İtalyan edebiyatının unutulmazları arasına giren, klasik masalları eğlenceli bir üslupla yorumlayan Bianca Pitzorno’nun küçükler için yazdığı iki kitaplık diziyi, Andersen ödüllü sanatçı Quentin Blake desenledi. Sosyal adaletsizliğe, edebiyat ve hayal gücüyle karşı çıkan yazar, okurlarını eğlenceli ve sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

(Bianca Pitzorno)

İlk kitapta "Kibritçi Kız" masalına sıra dışı bir kurguyla yaklaşırken, ikinci kitapta, kardeş özlemine, sorumluluk bilincine kalıpları yıkan bir mizahla yaklaşıyor.

SİHİRLİ YÜZÜK

Lavinia için o günün yılbaşı olmasının anlamı yoktur. Telaşla alışveriş yapan insanlar, yırtık pırtık giysiler içinde, soğuktan morarmış küçük kibritçi kızı fark etmez bile. Lavina'nın en umutsuz olduğu anda ortaya çıkan şahane peri ona bir yüzük hediye eder. Bu yüzüğün öyle akıl almaz bir gücü vardır ki, Lavinia'nın yaşamı peri masalına dönüşüverir. Ancak, "fena kokan" bir masala!

Sihirli Yüzük - İnanılmaz Hikâye Dizisi 1

Bianca Pitzorno

Resim.: Quentin Blake

Günışığı Kitaplığı

S.: 88

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OYUNCAĞIN SIRRI

Bebeklere bayılan Teo, bir kız kardeşinin olmasını çok istemektedir. Günün birinde antikacı dükkânından, neredeyse gerçek gibi görünen bir oyuncak bebek edinir. Ve ona Petra adını verir. Ancak Petra, sıradan bir oyuncak değildir, şaşırtıcı hünerleri vardır. Petra'yla birlikte, şehrin en lüks oteline yerleşen Teo'nun yolu eski kibritçi kız Lavinia'yla kesiştiğindeyse, işler beklenmedik biçimde karışmaya başlar...

Oyuncağın Sırrı - İnanılmaz Hikâye Dizisi 2

Bianca Pitzorno

Resim.: Quentin Blake

Günışığı Kitaplığı

S.: 88

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

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