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Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

Yerli ve milli kahraman Tozkoparan, kısa sürede çocukların rol modeli haline geldi.

Özel Haber | 23.12.2018 - 14:27..
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Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

TRT 1’de tüm çocukların ve onlarla birlikte ailelerin de severek izlediği Tozkoparan dizisi, bu hafta yine heyecan dolu 7. bölümüyle ekranlara geldi.

VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği çocuk dizisi Tozkoparan'ın, yeni bölümü 17.00'de ekranda sevenleriyle buluştu.

Tozkoparan 7. Bölüm Fragmanı VİDEO

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALI DİZİ

Tozkoparan, gelişim çağındaki çocukların, gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayarak, kişilik özelliklerini olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor. Bunu yaparken de benzersiz bir hikaye unsuru olarak, olay örgüsünü okçuluk sporu etrafında topluyor.

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DİZİNİN SIKI TAKİPÇİLERİ

Tozkoparan'ı izleyen çocuklar artık okçuluğu sevmeye başladı. Ekran başından fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan çok sayıda çocuk, dizinin sıkı takipçisi.

Çocuklar Tozkoparan'ı çok sevdi ViDEO

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

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