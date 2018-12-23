Çocukların yerli kahramanı Tozkoparan her pazar 17.00'de TRT 1'de

TRT 1’de tüm çocukların ve onlarla birlikte ailelerin de severek izlediği Tozkoparan dizisi, bu hafta yine heyecan dolu 7. bölümüyle ekranlara geldi.

VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği çocuk dizisi Tozkoparan'ın, yeni bölümü 17.00'de ekranda sevenleriyle buluştu.

Tozkoparan 7. Bölüm Fragmanı VİDEO

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALI DİZİ

Tozkoparan, gelişim çağındaki çocukların, gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayarak, kişilik özelliklerini olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor. Bunu yaparken de benzersiz bir hikaye unsuru olarak, olay örgüsünü okçuluk sporu etrafında topluyor.

Tozkoparan olmak isteyen Abdülhadi hedefleri 12'den vuruyor VİDEO



DİZİNİN SIKI TAKİPÇİLERİ

Tozkoparan'ı izleyen çocuklar artık okçuluğu sevmeye başladı. Ekran başından fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan çok sayıda çocuk, dizinin sıkı takipçisi.

Çocuklar Tozkoparan'ı çok sevdi ViDEO