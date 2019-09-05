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Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine gözaltı kararı çıktı.

İHA | 05.09.2019 - 01:17..
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Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Bursa’da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine eski eşi ve kocası polis tarafından Uşak’ta gözaltına alındı.

Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alındı.

KIZININ TELEFONUNU KONTROL EDİNCE ŞOKE OLDU

Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin, bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan Ç., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti, ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

Bebeğine içki içiren anne-baba

HEM 12 YAŞINDAKİ KIZINA HEM DE 2,5 YAŞINDAKİ OĞLUNA İÇKİ İÇİRDİ

Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca bu sefer, A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü.

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

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