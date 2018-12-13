Çocuklarının elini sobada yaktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki çocuğunun elini sobada yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

OKUL İDARESİ POLİSE BİLDİRDİ

Suriyeli M.N.K. ile A.K'nin ellerinin yanması nedeniyle okula gelemediğini öğrenen okul idaresi, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve aldıkları ifadeler doğrultusunda, M.N.K. ile A.K.'nin ellerinin, babaları A.K. (34) tarafından sobaya tutularak yakıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyeye tutuklandı.