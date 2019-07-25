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Çocuklarınızı kriminal zaman diliminden koruyun

Çocukların yaz tatilinde, dijital medyada her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğini belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

AA | 25.07.2019 - 23:44..
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Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), çocukların yaz tatilinde dijital medyada her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğini belirterek, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Telefonunuzla veya bilgisayarınızla çok meşgul olursanız çocuğunuz da sizi taklit edecektir. Birlikte kaliteli zaman geçirerek çocuklarınıza örnek olmalısınız."

SOSYAL MEDYA ARKADAŞI'NA DİKKAT

"Çocuklarınızla sosyal medya hesaplarından arkadaş olarak onların yalnızca tanıdıklarından gelen arkadaşlık isteklerini kabul ettiğinden emin olmalısınız. Çocuğunuz bunu istemeyebilir, fakat bunun onlara erişmelerine izin vermeniz için gereken bir koşul olduğunu anlatmalısınız."

Çocuklarınızı kriminal zaman diliminden koruyun

"FİNANSAL BİLGİ PAYLAŞMAYIN"

"Çocukların yanıltılması çok daha kolay olabileceğinden, kişisel mali bilgiler çocuklarla paylaşılmamalı. Online bir oyun veya uygulama satın almak isterlerse, bunu onlar için yapmanız ve belki de farklı bir bilgisayar kullanmanız iyi olacaktır. Bu, siber suçluların finansal bilgilerinize ulaşma ihtimalini de düşürecektir."

"KRİMİNAL ZAMAN DİLİMİ"

"Kriminal zaman dilimi olarak betimlenen 02.00-05.00 saatleri arasında online suç bağlantıları gerçekleşmektedir. Bu nedenle, özellikle gece saatlerinde çocuğunuzun sosyal medya ağlarındaki faaliyetlerini, gönderilerini takip etmelisiniz."

Çocuklarınızı kriminal zaman diliminden koruyun

"YAZILIM DESTEĞİ ALIN"

"Küçük yaştaki çocukların internetteki faaliyetlerini ve erişebileceği online oyunları gözlemleyebilmek ve kısıtlamak için geliştirilen yazılımlardan destek alınmalı. Çocuğunuzun tehlikeli oyunlar oynadığını fark ettiğinizde ise, online iletişimi kesilerek oyunun ekran görüntüsü alınmalı ve güvenlik birimlerine ulaşılmalıdır."

"DİJİTAL MEDYANIN FAYDALARI DA VAR"

Dijital medyanın faydalarına da dikkat çekilen uyarıda, "Yapılan en büyük hatalardan biri de dijital dünyanın getirebileceği zararlara odaklanarak çocuğu tamamen uzaklaştırmaya çalışıp, faydalarından mahrum bırakmaktır. Dijital platformu gerekli şekillerde kullanmasını sağlayarak pekala çocuğunuzun dijital tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzu eğitici, öğretici oyunlara yönlendirebilir; dijital atölyelere ve eğitim programlarına katılmasına destek olabilirsiniz" denildi. Uyarıda ayrıca, "Dijital dünyada çocuklar iletişim kurdukları insanlarla aralarındaki ekranın verdiği korunmuşluk hissiyle gerçek hayatta yapmaya cesaret edemeyecekleri davranışlarda bulunabilmektedir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır" denildi.

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