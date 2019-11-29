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Çok satan kitaplar - 29 Kasım 2019

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 29.11.2019 - 10:01..
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Çok satan kitaplar

Bu hafta ilk sıraya "Kara Kutu" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Mor Bir Fil Gördüm Sanki! - Kral Şakir 7" ve "Kendine Hoş Geldin"...

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

KARA KUTU

Bu bir cinayet romanı değil… Modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor… Rockefeller’ın kozmik odasındaki Türkler kim? Tabular yıkılacak… Ezberler bozulacak... Artık yüzleşme vakti…

Kara Kutu - Yüzleşme Vakti

Soner Yalçın

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 584

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

MOR BİR FİL GÖRDÜM SANKİ

Merhaba arkadaşlar ben Necati yaniii Fil Necati! Bu kitapta neler mi var? Yemek, dürüm, börek, sarma… Yok, gene karıştırdım, bunlar değildi... Eğlence, macera, heyecan ve tabii ki dürüm, lahmacun, börek, sarma ne ararsanız. Yine muhtişim maceralar sizi bekliyor.

Mor Bir Fil Gördüm Sanki! - Kral Şakir 7

Varol Yaşaroğlu

Eksik Parça Yay.,

S.: 208

Kitabı satın almak için  tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

KEDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

YIKTI GEÇTİ! SAFTİRİK GREDG’IN GÜNLÜĞÜ-14

Bir nesil arkadaşlığı, bir kitabı paylaşıp okumaktan keyif almayı Saftirik'le öğrendi. Jeff Kinney'nin olay yaratan ve yayımlandığı 50’den fazla ülkede satış rekorları kıran Saftirik Greg'in Günlüğü serisinin son kitabı Yıktı Geçti! bütün dünya ile aynı anda Türkçede!

Yıktı Geçti! Saftirik Greg'in Günlüğü-14

Jeff Kinney

Çev.: Elif Okan Gezmiş

Epsilon Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

ŞEKER PORTAKALI

Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Aydın Emeç

Can Çocuk Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN

Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...

Aşkımız Eski Bir Roman

Ahmet Ümit

Yapı Kredi Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

KALBİMİN CAN MAYASI

Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.

Kalbimin Can Mayası

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 440

Kitabı satın almak için tıkayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

HAYIR DİYEBİLME SANATI

... Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

Hayır Diyebilme Sanatı

Müthiş Psikoloji

Destek Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satan kitaplar - 22 Kasım 2019

OFF THE RECORD

Yolu Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, 12 Eylül ve 28 Şubat’tan geçen bir gazetecilik serüveni... Siyasetçilerle kurduğu dostluklarla, Anadolu notlarıyla, seçim öngörüleriyle ve kendine has tatlı sert üslubuyla... Türk gazeteciliğinin usta ismi Yavuz Donat, meslekte yarım asrı geride bıraktı. Şimdi bu elli altı yıllık serüveni bir başka gazeteciye, Şebnem Bursalı’ya anlatıyor. “Off The Record” kimi zaman hüzünlendirecek, kimi zaman gülümsetecek. Fakat şu kesin... Okuduğunuz her anıda çok şaşıracaksınız. Çünkü bu anıların hepsi... “Off The Record...”

Off The Record

Yavuz Donat

Turkuvaz Kitap

S.: 360

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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