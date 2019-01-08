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Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Dubai'ye uçak bileti olanların Instagram sayfaları, dev kum yığınlarının arasında kalan Al Madam köyüyle flört edecek. Sharjah Çölü'ndeki bu vaha adeta bir fotoğraf stüdyosu.

Özel İçerik | 08.01.2019 - 11:41..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sharjah'daki Al Madam köyünün tamamını kum yuttu. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu köy, uzun zamandır tam anlamıyla bir hayalet. Peki kasaba neden kumla kaplı? Kimsenin bir fikri yok ancak efsaneler doğaüstü hikâyeler anlatıyor. Bu 'Gömülü Şehir' hikâyesi sende gizli bir 'Sherlock' uyandırıyorsa, bu işi çözmeye gel.

KUM YIĞINLARININ YUTTUĞU BİR KÖY

Dubai gökdelenlerinin parıltısı ve çekiciliğinden uzak olan Al Madam, doğal bir kum yığınının işgali altında. Kimse bu köyde yaşayanların kim olduğunu bilmiyor. Evlerin sahipleri de belli değil. Tek bildiğimiz, bu adrenalin dolu ziyareti değerli hale getiren Al Madam hayalet kasabasını ziyeret edenlerin çektiği muhteşem görüntüler.

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

GOOGLE HARİTALAR GÖTÜRÜYOR

Bu ürkütücü vaha, eski Dubai-Hatta Yolu'nun E44 adresinde yer alıyor. Buraya ulaşmak, şaşırtıcı bir şekilde bir sorun değil. Google Haritalar, köyün tam yerini gösteriyor. Köy, Dubai şehrine yaklaşık 60, Sharjah Çölü'ne yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta. Sharjah'daki bu sıra dışı hayalet şehri keşfetmek için bir günlüğüne taksi veya araba kiralayabilirsin.

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Her evden bir sürpriz çıkıyor...

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

TERKEDİLMİŞ BİR DE CAMİ VAR

Köye geldiğinde karşında tek katlı bir şekilde inşa edilmiş evler bulacaksın. Baktığın yerde kesinlikle hüzünlü bir manzara var. Bu evlerin çoğu 1970'lerde veya 1980'lerde inşa edilmiş. Herhangi bir evin, bir zamanlar rahat bir yatak odası ya da salonu olan odalarında büyük kum tepeleri var. Çıkıp yürümeye devam edersen köyü ortalayan bir cami göreceksin.

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Bu kum taneciklerinin arasında kaybolmaya yüz tutmuş köyün harika bir fotoğraf albümü var.

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Çevre, en az mimari kadar muhteşem...

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Çalışan hiçbir elektrik yok, bu yüzden güneş ışığı tek ışık kaynağınız...

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Villaların her birinde ilginç kalıntılar var. Bakınız bu duvar tasarımları...

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Herhangi bir evde bir önceki sahibin mobilyalarını  görmen mümkün...

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Köyün, çıkan doğal felaketlerden dolayı sıkıntı yarattığı için tek edildiği düşünülüyor...

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Hayalet şehir Al Madam için kimi zaman perili hikayeler de duyabilirsiniz.

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

Bu küçük yerleşke, şaşırtıcı derecede ilgi görüyor.

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

İnstagram'ın varsa, hash tag Almadam yazıp, köyün diğer fotoğraflarına ulaşabilirsin.

Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam

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