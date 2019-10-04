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Çöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildi

Geliştirilen akıllı çöp kutusu, çöp toplama saatlerinde evden dışarı çıkarak yol kenarına gidiyor.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 15:10..
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Günümüzde oldukça gelişen teknoloji, günlük hayatta kullanabileceğimiz birçok akıllı araçların ortaya çıkmasına neden oldu. Oturduğunuz yerden hiç hareket etmeden evinizi süpürmeye yarayan akıllı süpürgeler, akıllı güvenlik sistemleri ve hatta akıllı robot köpekler, bu teknolojilerden sadece birkaçı.

Yeni geliştirilen akıllı çöp kutusu sayesinde, evinizde birikmiş çöplerin neden olduğu kötü kokudan kurtulabilirsiniz. Bu yeni icat, çöp toplama saati geldiğinde otomatik olarak evinizden dışarı çıkıp, kendini yol kenarına park ediyor.

çöp kutu

SmartCan olarak isimlendirilen yeni çöp kutusu, Rezzi'nin kurucusu ve CEO'su Andrew Murray tarafından geliştirildi. Murray, çoğu insanın yapmaktan hiç zevk almadığı çöp dökme işini tamamen ortadan kaldırmak istediği için böyle bir buluşa imza attığını belirtti.

NASIL ÇALIŞIYOR?

SmartCan sahipleri, akıllı telefonda yer alan uygulama sayesinde çöp kutusunu önceden programlayabiliyor. Kullanıcılar, hangi gün ve saatte evden çıkıp yol kenarına gideceğini sisteme giriyor ve belirtilen saat geldiğinde SmartCan evden çıkarak, yol kenarındaki bekleme alanına gidiyor. Temizlik işçileri içerisindeki çöpü boşalttıktan sonra, akıllı çöp kutusunu yeniden bekleme noktasına bırakıyor. SmartCan daha sonra otomatik olarak, yeniden eve dönüp kendi bölgesine yerleşiyor.

smartcan

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Çöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildi

Çöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildi

Çöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildi

Çöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildiÇöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildi

Çöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildi

Çöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildi

Çöp dökmeye kendisi giden akıllı çöp kutusu geliştirildi

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