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Çöpe atılmış bebeği köpekler parçalamadan yetiştiler

Adana’daki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu. Bebeğin annesi ve ailesi polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 02.10.2019 - 10:06..
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Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki bir evde oturan ve ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi.

KÖPEKLER BEBEĞİN ETRAFINA TOPLANDI

Genç anne, yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı. Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi.

Çöpe atılmış bebeği köpekler parçalamadan yetiştiler

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği dünyaya getiren M.K.'yi ve ailesini gözaltına aldı.

Çöpe atılmış bebeği köpekler parçalamadan yetiştiler

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