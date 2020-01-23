Koranavirüs Singapur'a da sıçradı

Aralık 2019’da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2002’de yine ilk kez Çin’de görülerek 790 kişinin ölümüne yol açan akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlatan ‘gizemli virüs’ten etkilenenlerin sayısı 583''e çıktı, bunlardan 17'si hayatını kaybetti, 170'inin tedavisi sürüyor, 44 kişinin ise durumu ağır.

İngiliz uzmanlar ise vaka sayısının binin üzerinde olduğunu, Çin’in gerçek vaka sayısını gizlediğini ileri sürdü. Dünya Sağlık Örgütü acil toplantı kararı aldı.

DÜNYA ALARMDA

Virüsün yol açtığı zatürre benzeri şikayetlerin Çin dışındaki ülkelerde de görülmesi ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun, daha önce sadece hayvanlardan insanlara geçtiği söylenen ‘gizemli virüs’ün insandan insana da bulaşabildiğini açıklanması, SARS’ta olduğu gibi ülkelerarası salgın riskini akıllara getirdi.

SİNGAPUR'DA DA GÖRÜLDÜ

Hong Kong, Makao, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ardından Singapur Sağlık Bakanlığı da ülkede koronavirüse rastlandığını doğruladı.